Reddito di cittadinanza anche nel 2021, da oggi i pagamenti mensili

Nonostante la bocciatura da parte della Corte dei Conti, pare cadere l'ipotesi della cancellazione del reddito di cittadinanza.

Pubblicata il: 26/06/2020

Pagamento di giugno del reddito di cittadinanza? Ci siamo. Tra oggi e domani la ricarica dovrebbe arrivare, anche se non c'è anche una comunicazione ufficiale. Dovrebbe (a questo punto potrebbe) essere erogato giorno 27. Un eventuale ritardo rispetto alle consuete date di pagamento, infatti, verrebbe tempestivamente comunicato dall’Inps. Dunque, nel silenzio fino ad ora, il pagamento potrebbe arrivare oggi o domani.

Il reddito di cittadinanza, ricordiamo, permette alle famiglie a basso reddito di acquistare la spesa e anche i medicinali. Ma non solo, con il sussidio è possibile anche pagare le bollette di acqua, gas e luce. Non tutti sanno però che gli importi di queste utenze, per i percettori del reddito di cittadinanza, possono essere abbassati grazie ai bonus sociali.

Intanto, nonostante la bocciatura da parte della Corte dei Conti, pare cadere l'ipotesi della cancellazione del reddito di cittadinanza e, al momento, sembra che non cambieranno le regole di erogazione del sussidio. Almeno questo lascia trasparire una bozza del governo giallorosso. Potrebbe al massimo essere rivisto il sistema dei centri per l'impiego e quindi le modalità di assegnazione dei contratti di lavoro.

