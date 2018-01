reddito di inclusione

Dall’1 dicembre 2017 i cittadini italiani che versano in condizione di indigenza possono richiedere il Reddito di Inclusione, una misura a sostegno del reddito che si inquadra nell’ambito delle politiche di sussidio contro la povertà incluse nella Legge di Stabilità.

La misura a sostegno del reddito può arrivare al massimo a 485 euro mensili per le famiglie più bisognose erogabile fino ad un massimo di 18 mesi, destinato alle famiglie con figli minori o inabili, ai disoccupati over 55 o alle donne in stato di gravidanza. Nei piani del governo, questa misura dovrebbe essere riconosciuta a tutti i nuclei familiari più bisognosi, indipendentemente dalla loro composizione.

Il Rei verrà erogato mediante l’uso di una carta acquisti, sulla falsariga della vecchia Social Card, si chiamerà Carta Rei e verrà emessa da Poste Italiane. La finalità sarà quella di consentire alle famiglie indigenti di poter acquistare i beni di prima necessità e onorare i pagamenti delle utenze. Inoltre, potranno essere prelevati contanti sino alla metà dell’importo mensile. Mediante la carta Rei si potrà avere uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi o nelle farmacie convenzionate e a un forte sconto sulla fornitura di energia elettrica e gas. Per beneficiare del reddito di inclusione occorrerà aderire a un programma d’inclusione sociale e lavorativa, nel quale, i componenti del nucleo familiare dovranno impegnarsi attivamente al fine di ottenere una qualifica e trovare un impiego, altrimenti la Rei verrà revocata.

Il Rei è richiedibile dai cittadini italiani o dai cittadini dell’Unione Europea, o suoi familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Può anche essere richiesta dai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE. Il richiedente deve risiedere in Italia, da almeno due anni al momento in cui presenta la domanda. La legge di Bilancio 2018, ha trasformato il reddito di inclusione dandone un connotato universale, cancellando le categorie. Ciò vuol dire che fino a luglio solo i disoccupati over 55, le donne in stato di gravidanza e le famiglie con minori inabili potranno accedere al beneficio. Da luglio, il Rei verrà riconosciuto a tutte le persone bisognose che per motivi di reddito non possono provvedere al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia. Il governo, aprendo la misura in senso universale, ha voluto evitare una discriminazioni tra poveri di serie A e poveri di serie B.

