Reddito di inclusione, dal primo dicembre possibile fare domanda

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 22:17:11 Letto 566 volte

Parte il reddito di inclusione, la prima misura nazionale di contrasto alla povertà. Dal primo dicembre, si legge in una circolare Inps appena pubblicata, sarà possibile fare la domanda per la misura che oltre a un beneficio economico prevede un progetto personalizzato per la persona in situazione di bisogno.

Il beneficio che in prima battuta riguarderà le famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza a quattro mesi dal parto e over 55 disoccupati avrà un tetto di 485 euro al mese (5.824,80 l'anno).

