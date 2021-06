Reddito di Emergenza

Reddito Emergenza, al via i pagamenti: nuove domande dal 1° luglio

Al via dal 15 giugno i pagamenti delle mensilità del Reddito di emergenza per chi ha fatto domanda a maggio.

15/06/2021

Al via dal 15 giugno i pagamenti delle mensilità del Reddito di emergenza per chi ha fatto domanda a maggio e per chi percepiva Naspi e Discoll. Solo chi ha presentato la richiesta entro aprile ha già ricevuto la somma relativa al mese di maggio

Le domande per il Rem pervenute entro fine maggio sono state 992mila. Come spiega l'Inps, su quelle arrivate entro aprile e che sono già state lavorate, il tasso di accoglienza è stato in media del 60%. Il Reddito di cittadinanza ad aprile è andato invece a 1,2 milioni di famiglie.

Le domande all'Inps per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021, potranno essere presentate esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. Lo indica l'Istituto in una nota.

"I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali: sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con Pin, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato", si legge ancora.

"Con apposito messaggio l’Istituto fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici", conclude la nota.

