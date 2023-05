Reddito e Pensione di Cittadinanza

Reddito o Pensione di cittadinanza, Inpps: Ad aprile sono le 956.817 famiglie che lo hanno percerpito

La misura ha coinvolto 2.004.164 persone e l'importo medio per nucleo è stato di 571,11 euro.

Pubblicata il: 24/05/2023

Ad aprile 2023 le famiglie che hanno percepito il Reddito o la Pensione di cittadinanza sono state 956.817, sotto il milione dall'ottobre 2023. Sono i dati dell'Osservatorio Inps. La misura ha coinvolto 2.004.164 persone e l'importo medio per nucleo è stato di 571,11 euro. La spesa complessiva è stata di 546,44 milioni.

Il 46,65% delle famiglie con sussidio ha un componente. Dal 1° settembre 2023, per i componenti non disabili tra 18-59 anni non ci sarà più il Reddito, ma un assegno legato a formazione o partecipazione a progetti.

