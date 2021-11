manovra

Regioni, bilanci in deficit senza fondi aggiuntivi per le spese covid

Diverse Regioni rischiano di chiudere i bilanci in deficit: in assenza di fondi aggiuntivi in manovra.

Pubblicata il: 08/11/2021

Diverse Regioni rischiano di chiudere i bilanci in deficit: in assenza di fondi aggiuntivi in manovra, quelle che non potranno coprire i deficit rischiano dunque il commissariamento e, tra le conseguenze, il blocco delle assunzioni con la pandemia ancora in corso.

E' quanto si apprende da fonti delle Regioni, che già in un documento dello scorso settembre redatto dal coordinamento Salute della Conferenza delle Regioni, avevano segnalato al Mef il rischio di un buco da oltre 2 miliardi nella copertura delle spese Covid 2021 rispetto al 2020.

Al momento - si apprende ancora - ci sarebbero "interlocuzioni in corso" con il governo.

Fonte: Ansa

