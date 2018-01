lavoro

Ricerca lavoro: come scrivere un curriculum e quali competenze sono richieste oggi

12/01/2018

Cambia il mondo del lavoro, nascono nuove figure professionali, ma cambia anche il modo di cercarlo.

Prima si portavano i curriculum porta a porta, si faceva affidamento alle agenzie del lavoro, che oggi non esistono più, o meglio non esistono più al Sud, e se ancora qualcuna resiste, dispiace dirlo, serve a ben poco.

Oggi il mondo del lavoro si muove soprattutto nel web, attraverso i nuovi canali social che nel corso degli anni hanno raggiunto una certa autorità, anche in questo campo.

Fatta questa premessa sicuramente è utile, per non dire fondamentale, sapere fare “rete”, sia nella vita reale che in quella virtuale, quindi mettendosi in gioco con le proprie competenze all’interno degli ambienti accademici ad esempio, non sottovalutando la creazione di un profilo Linkedin ben strutturato che può aiutare a completare il vostro quadro formativo - professionale.

A questo non guasta aggiungere il proprio curriculum anche all’interno delle piattaforme adibite alla ricerca del lavoro, in modo tale da facilitare la ricerca del personale da parte delle aziende.

Il curriculum deve essere chiaro ma soprattutto essenziale e deve descrivere competenze e formazione coerenti per il tipo di lavoro per il quale vi state candidando.

Tra le competenze maggiormente apprezzate dalle aziende pubbliche e private c’è sicuramente la padronanza di almeno una lingua straniera, non solo l’inglese, ricordiamo che viviamo in una società multietnica, per questo si stanno facendo strada anche il cinese e l’arabo ad esempio.

Oggi non possono mancare in un curriculum, che possa considerarsi completo, le competenze informatiche, infatti, sapere usare un computer oggi è fondamentale, per questo acquisire certificati come la NUOVA ECDL (Patente Europea del Computer), oggi può rappresentare davvero una chicca per candidarvi ad un qualsiasi posto di lavoro.

Cosa fondamentale è pensarci per tempo ad acquisire queste competenze, ridursi all’ultimo minuto non è consigliabile.

Per questo, se non lo avete già fatto, cercate sul motore di ricerca gli enti di formazione certificati e seri presenti nelle vostre città al fine di poter dare un valore aggiunto alle vostre competenze. In quanto anche la credibilità dell’ente di formazione può diventare discriminante per una eventuale selezione.

