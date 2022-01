Ristori

Ristori Covid, in arrivo 360 milioni per discoteche, piscine e settore tessile

Aiuti per circa 360 milioni di euro a una serie di attività in crisi per le restrizioni anti-Covid.

Pubblicata il: 21/01/2022

Aiuti per circa 360 milioni di euro a una serie di attività in crisi per le restrizioni anti-Covid, dalle discoteche alle piscine fino alla filiera del tessile.

Tra le misure messe a punto dal Mise per il nuovo decreto con i ristori ci saranno 200 milioni nel 2022 per le attività maggiormente impattate e altri 160 milioni che andranno in parte a rifinanziare il fondo ad hoc per il sostegno di queste attività e in parte ad altri meccanismi di aiuto.

Fonte: TGCOM24

