Ristrutturare casa

Ristrutturare casa a Palermo: idee e consigli

Ristrutturare casa a Palermo, richiede impegno e attenzione cominciando dalla scelta della ditta giusta che può seguire l'intervento...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2018 - 12:51:38 Letto 428 volte

La città di Palermo è un unicum in Italia. Ricca di monumenti di diverse epoche storiche, è adagiata sul mare e si estende per un vastissimo territorio. I suoi quartieri sono colorati e multietnici, richiedendo un’attenzione molto particolare per la manutenzione delle case e la loro ristrutturazione.

Ristrutturare casa a Palermo, dunque, richiede impegno e attenzione cominciando dalla scelta della ditta giusta che può seguire l’intervento.

Impresa Specializzata

Le imprese edili a Palermo sono numerose e diversificate. Il consiglio più importante è quello di affidarsi sempre ad un team specializzato e composto dalle figure professionali necessari per tutto l’iter dei lavori. Deve essere pronta a venire incontro a tutte le esigenze del proprietario ed adattarle agli obblighi dei piani regolatori e al contesto in cui la residenza è collocata.

Valutazione dell’Intervento

I lavori di ristrutturazione per un appartamento richiedono la produzione di una documentazione da consegnare al Comune di riferimento. Vi sono però dei lavori che sono esenti da tal obblighi, come ad esempio piccoli cambiamenti nell’interno o modifiche all’arredamento. Per valutare la tipologia di documenti, le tempistiche ed i costi, vi consigliamo di affidarvi ad uno specialista prima dei lavori, in modo tale da poter ottimizzare poi i tempi ed i costi del progetto, senza rischiare slittamenti o irregolarità che potreste pagare caro.

I Costi

La città di Palermo ha un enorme vantaggio: rispetto alla media nazionale, risulta tra le città più economiche per i costi di ristrutturazione. Investire quindi negli immobili in questa città costa molto meno rispetto a tante altre zone d’Italia ed i servizi ed i comfort sono garantiti.

Il consiglio più cogente per questo parametro è quello di valutare diversi preventivi e considerare l’affidabilità, l’esperienza e i servizi che le aziende vi propongono. In questo modo riuscirete ad avere un piano chiaro per valutare con certezza il miglior progetto per qualità/prezzo.

Agevolazioni fiscali

Prima di procedere al progetto per la ristrutturazione della casa, valutate anche la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Bonus Casa 2018. Oltre ad usufruire di sconti relativi ai progetti che migliorano la struttura dell’abitazione, potete cogliere l’occasione per conferire al vostro appartamento un assetto antisismico, vista la pericolosità ed il rischio della Regione Sicilia.

Accedere a queste agevolazioni è una ghiotta occasione per rendere la casa sicura e favorire la sostenibilità, nel rispetto della nostra economia e dell’ambiente in cui viviamo.

Considerare il contesto

La città di Palermo è esposta costantemente alla salsedine e alle erosioni provocate dalla presenza del mare. Questi aspetti ambientali vanno considerati quando si pensa ad una ristrutturazione. Il consiglio è quello di scegliere delle vernici resistenti e serramenti resistenti alla salsedine e alle alte temperature. Il sole ed il clima sono infatti un altro aspetto da prendere in esame.

Il consiglio è quello di sfruttare al massimo la luce e il calore predisponendo gli ambienti living a sud e quelli notte a nord. Istallare infissi e serramenti schermanti che possono attenuare i picchi di calore, garantendo in ogni stagione il comfort abitativo. Ed infine arredare con gusto un eventuale giardino o balcone. Rappresenterà quest’ultimo un plus determinante anche per il valore della casa. I colori delle piante e il loro rigoglio, saranno infine perfettamente coerenti con il piacevole clima di Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!