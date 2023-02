Rottamazione cartelle

Rottamazione cartelle: online il nuovo servizio web per richiedere l'elenco

Con il servizio web si può richiedere l'elenco di quelle che possono essere inserite nella domanda di adesione, che va presentata entro il 30 aprile.

16/02/2023

La rottamazione delle cartelle arriva online: è partito il servizio web per richiedere l'elenco di quelle che possono essere inserite nella domanda di adesione, che va presentata entro il 30 aprile.

Sul sito di Agenzia Entrate Riscossione è possibile compilare la richiesta per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito con tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono accedere alla rottamazione.

Fonte: TGCOM24

