Rottamazione ter, ultima chiamata: scadenza il 5 ottobre anche per pagare saldo e stralcio

Ultima chiamata per versare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020.

Ultima chiamata per versare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino a domani, 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate - riscossione. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, si legge in una nota, ''verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute''.

Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di rottamazione ter e del saldo e stralcio ancora dovute, ricorda sono state definite dalla legge di conversione del decreto legge sostegni-bis, che ha concesso ai contribuenti la possibilità di ripartire il pagamento nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il prossimo appuntamento in calendario è quindi previsto il 31 ottobre 2021 per il saldo della rata della rottamazione-ter scaduta il 30 novembre 2020. La stessa legge ha disposto inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia effettuato entro il prossimo 30 novembre.

