Ryanair annuncia cinque nuove rotte su Palermo

Ryanair ha lanciato la sua programmazione 2018 da Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 15:53:24 Letto 484 volte

Durante la ventesima edizione di Travelexpo, Ryanair ha lanciato la sua programmazione 2018 da Palermo che include 2 nuove rotte per Manchester e Valencia, operative nell’estate 2018, e tre nuove rotte per l’inverno 2018/2019 verso Atene, Colonia e Valencia, tutte con frequenza di due voli a settimana.

22 rotte in totale e 2,9 milioni di passeggeri trasportati con un incremento del 10 per cento. Al Travelexpo era presente anche John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair che ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la programmazione 2018 di Ryanair da Palermo che include 2 nuove rotte da Palermo a Manchester e Valencia, operative nell’estate 2018, e tre nuove rotte invernali verso Atene, Colonia e Valencia, tutte con una frequenza di due voli a settimana. Per celebrare il lancio della programmazione 2018 di Ryanair da Palermo, stiamo mettendo in vendita posti da Palermo verso alcune destinazioni come Parigi Beauvais, Breslavia, Pisa e Roma Fiumicino a partire da soli € 16,99 per viaggiare ad aprile, e prenotabili fino alla mezzanotte di domenica (8 aprile)".

