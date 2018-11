lavoro

Ryanair: nuove assunzioni di Assistenti di volo

La nota compagnia aerea Ryanair anche per questi ultimi mesi del 2018 continua il piano di assunzioni di hostess e steward. Tornano i ''Recruitment Days'', tra novembre e dicembre si terranno, in diverse cittą italiane.

La nota compagnia aerea Ryanair anche per questi ultimi mesi del 2018 continua il piano di assunzioni di hostess e steward. Infatti tra novembre e dicembre si terranno, in diverse città italiane, i "Recruitment Days”, giornate dedicate ai colloqui con i tanti giovani interessati a lavorare in questa azienda.

I requisiti minimi richiesti sono ovviamente la maggiore età, un’altezza minima di 157 cm e una personalità socievole.

Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese nata nel 1985, è nota per le tariffe ridotte che offre ai propri passeggeri, sicuramente inferiori rispetto agli altri vettori aerei. Proprio grazie a queste tariffe super-scontate, l’azienda è riuscita a passare dai 5mila viaggiatori del primo anno ai 100milioni di oggi.

Così di pari passo è cresciuto il numero di dipendenti e collaboratori a vario titolo; erano 25 nel 1985 e oggi sono diverse migliaia. E il successo del vettore aereo non accenna a diminuire, anzi secondo molti analisti aumenterà proporzionalmente alla debolezza delle grandi compagnie aeree che non possono competere con i costi di gestione di Ryanair.

Per avere ulteriori dettagli sull'iniziativa, sulle date e le città che ospiteranno questi "Recruitment Days” e soprattutto compilare il modulo di partecipazione potete cliccare qui.

