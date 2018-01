sacchetti bio

Sacchetti biodegradabili da casa purché siano monouso

Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute, riguardo il caso dei sacchetti biodegrabili spiega...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/01/2018 - 14:02:00 Letto 354 volte

Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute, riguardo il caso dei sacchetti biodegrabili spiega: "Non siamo contrari al fatto che il cittadino possa portare i sacchetti bio da casa, a patto che siano monouso e idonei per gli alimenti. Spetterà al titolare dell'esercizio commerciale la facoltà di verificare l'idoneità dei sacchetti monouso introdotti". In quanto - "Il riutilizzo dei sacchetti determinerebbe infatti il rischio di contaminazioni batteriche con situazioni problematiche".

Secondo, Giovanni Cobolli Gigli, presidente Federdistribuzione:"Il fatto che si possano portare da casa sacchetti nuovi per la spesa di frutta e verdura è pura teoria, perché il consumatore per essere in regola dovrà trovare esattamente quelli che si usano nei punti vendita, dello stesso peso, biodegradabili e biocompostabili. Quello che chiediamo ai tre ministeri coinvolti è più semplificazione e più chiarezza per non creare confusione nel consumatore e nei punti vendita".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!