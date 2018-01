epifania

Saldi e Befana quest'anno in Sicilia coincidono e si stima che a famiglia quest’anno si spenderanno quasi 170 euro per le vendite di fine stagione e circa 68 per riempire le calze di giochi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 09:03:51 Letto 385 volte

Saldi e Befana quest’anno in Sicilia coincidono e si stima che a famiglia quest’anno si spenderanno quasi 170 euro per le vendite di fine stagione e circa 68 per riempire le calze di giochi, dolciumi e altri regali, questo secondo i calcoli del Codacons e di Confesercenti.

Invece, secondo i tecnici della Confcommercio la spesa media sarà di 330 euro a famiglia per un giro d'affari complessivo di 5,2 miliardi per i saldi invernali 2018.

Il sondaggio commissionato a Nomisma su commissione dell'associazione dei commercianti oltre sei italiani su dieci acquisteranno almeno un articolo in saldo puntando soprattutto sull'abbigliamento.

Invece, secondo un sondaggio di Confesercenti-Swg, circa la metà degli italiani riempirà le calze non solo con i dolci, con una spesa di circa 68 euro a testa, in aumento del 15% sull'anno scorso, e una spesa complessiva di circa 1,8 miliardi. Per la Befana si regaleranno abiti e dolci ma anche viaggi con circa 2,4 milioni di persone in partenza, 500mila in più rispetto all'Epifania 2017.

Si confermano le donne le più interessate allo shopping in saldo, il 67,9% contro il 55,4% degli uomini.

