Saldi estivi 2023, in Sicilia si inizia il 6 luglio

Il prossimo 6 luglio cominciano i saldi estivi 2023 in Sicilia.

Il prossimo 6 luglio cominciano i saldi estivi 2023. Durata e modalità variano da regione a regione. Ciò che invece vale per tutti è la nuova normativa sugli sconti, che prevede regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite dei siti di e-commerce. Previste sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette, come gli "sconti farlocchi".

Per "sconti farlocchi" si intende la pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare lo sconto. I commercianti poco onesti non potranno più farlo: avranno infatti l'obbligo di indicare, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (non più il prezzo di listino) applicato per la clientela nei 30 giorni precedenti.

Anche per la Sicilia il termine è il 15 settembre, ma le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

