Saldi in Sicilia, si parte il 5 gennaio

Pubblicata il: 19/12/2019

A breve sarà tempo di saldi. Il 4 gennaio cominciano gli sconti, il 5 per alcune regioni tra cui la Sicilia. Molto variabile invece il giorno di chiusura che oscillerà tra metà febbraio e il 31 marzo.

Severe le regole che i negozianti dovranno rispettare: dal prezzo del prodotto in origine da indicare insieme alla percentuale applicata dello sconto e il prezzo finale scontato.

Gli sconti, inoltre, si possono applicare solo sui prodotti stagionali e ritenuti alla moda e devono essere ben distinti da i prodotti non in saldo in modo da non creare confusione.

