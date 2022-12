Saldi in Sicilia

Saldi invernali 2023, in Sicilia si parte il 2 gennaio

I saldi invernali 2023 si avvicinano sempre di più.

27/12/2022

I saldi invernali 2023 si avvicinano sempre di più. Per l'anno in arrivo, ricorda Confcommercio, la data di inizio è il 5 gennaio per la maggior parte delle regioni. In Sicilia si parte dal 2 gennaio al 15 marzo 2023 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno.

