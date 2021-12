Saldi

Saldi invernali, in Sicilia si parte il 2 gennaio

Partiranno ufficialmente il 2 gennaio i saldi invernali in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2021 - 09:08:22 Letto 458 volte

Partiranno ufficialmente il 2 gennaio i saldi invernali in Sicilia. L'assessorato regionale alle Attività produttive ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data dei saldi invernali al 2 gennaio, come nel resto d'Italia, visto che lo scorso anno erano iniziati il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per imprese e cittadini imposti dalla pandemia.

