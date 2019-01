saldi

Saldi, si inizia dalla Sicilia

Via ai saldi. Quest'anno inizieranno quasi in tutta Italia il prossimo 5 gennaio anche se in Basilicata e in Sicilia si parte subito dopo Capodanno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2019 - 09:14:43 Letto 359 volte

Già oggi in Sicilia è tempo di andare per negozi alla ricerca dell'affare migliore, il 3 gennaio sarà invece la volta della Valle d'Aosta. La fine dei saldi invece non sarà uniforme ma oscillerà dalla metà di febbraio per la Liguria e il Trentino-Alto Adige all’inizio aprile per la Campania. Secondo le previsioni del Codacons, però, quest'anno i saldi invernali registreranno un nuovo calo, seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni.

Le previsioni ufficiali sulla propensione delle famiglie all'acquisto nel periodo di sconti di fine stagione indicano una flessione del -7% rispetto all'anno scorso e una spesa media a famiglia che scende a quota 157 euro.

