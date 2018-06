Concorsi pubblici

Sanità, Regione Lazio sblocca 5.000 nuove assunzioni

I dettagli dei concorsi e la normativa

07/06/2018

Il 22 maggio 2018 è stata approvata dalla giunta regionale del Lazio una proposta di legge con l’obiettivo di garantire il ricambio generazionale del personale impiegato nella Sanità. Il provvedimento è stato presentato dal presidente regionale, Nicola Zingaretti, e dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Dal 2018 al 2022 saranno reclutate, con concorsi pubblici, 5.000 unità di personale per gli ospedali del Lazio, circa mille ogni anno.

Le novità della nuova normativa regionale prevedono l’espletamento dei concorsi pubblici e la formazione di graduatorie a cui attingere per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni), tempo oltre il quale decadono automaticamente. Varrà per i concorsi a partire dal 31 gennaio 2018.

Ad oggi, sono stati autorizzati 295 concorsi per la stabilizzazione del personale precario nel sistema sanitario regionale del Lazio, e sono 1.588 i lavoratori precari passati a un contratto a tempo indeterminato. In due anni è stata inoltre avviata, per la prima volta dal commissariamento, la selezione concorsuale per 128 primari secondo le esigenze raccolte dalle varie Asl.

“Dopo la prima tranche del primi 3.500 neoassunti o stabilizzati come precariato, partono le nuove procedure per 5.000 nuovi assunti nella sanità del Lazio", dichiara Nicola Zingaretti, che aggiunge: "5.000 in 5 anni era l'obiettivo che ci eravamo dati in campagna elettorale e ora vogliamo mantenere i patti".

A questo link è possibile trovare ulteriori informazioni e la nota ufficiale della Regione Lazio.

