Scuola, Azzolina annuncia: ''Assumeremo oltre 84 mila docenti e 11 mila Ata''

''Assumeremo circa 85 mila insegnanti precari a tempo indeterminato e 11 mila Ata'', ha detto la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina.

07/08/2020

"Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola". Lo ha detto la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina nel corso della trasmissione "In Onda" su la 7. La ministra ha aggiunto, "ho avuto conferma di questa bella notizia circa un'ora fa. Il ministro Gualtieri ha dato il suo ok".



Il ministero dell'Istruzione provvederà ad "attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica". Lo stabilisce il Protocollo per il rientro a scuola precisando che "saranno adottati i criteri di: volontarietà di adesione al test; gratuità dello stesso per l'utenza; svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche".

Il protocollo stabilisce anche che per ridurre l'accesso di "visitatori" a scuola, lo studente potrà essere accompagnato "da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura".

