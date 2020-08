scuola

Scuola, oltre 769mila domande per le supplenze

06/08/2020

A 24 ore dalla scadenza, 769.266 le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: 633.007 già chiuse e inviate e 136.259 inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate dagli utenti. Scade alle 23.59 del 6 agosto la presentazione delle domande. Oltre 80mila utenti entrati nel sistema, per la prima volta interamente digitale: in totale 7,8 milioni accessi dal 22 luglio.

