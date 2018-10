vado a vivere al nord

''Sei bella, unica, ma ti lascio''. Aumentano i giovani siciliani che lasciano l'isola per andare al Nord Italia

Ciao Sicilia, sei bella ma non c'è lavoro e vado a vivere al nord. Tanti i siciliani che anche in questi ultimi anni sono costretti ad abbandonare la propria terra per cercare fortuna al nord italia.

Pubblicata il: 14/10/2018

Ciao Sicilia, sei bella ma non c’è lavoro e vado a vivere al nord. Tanti i siciliani che in questi ultimi anni sono stati costretti ad abbandonare la propria terra per cercare fortuna al nord italia. Una scelta dettata dal poco lavoro che c’è nella nostra isola, si muovono verso il settentrione migliaia di persone, circa 11.000 ogni anno tra studenti e lavoratori, tutta gente che nella terra baciata dal sole non vuole o meglio non può più restare.

Ma anche tanti studenti lasciano la Sicilia dopo la laurea e sicuramente a pesare sulle scelte è anche la scarsa attitudine delle imprese a dialogare con le università locali, mentre le aziende del Centro-Nord hanno una consuetudine ormai decennale con gli uffici di placement. Il problema, peraltro, si manifesta anche prima dell’ingresso nel mercato del lavoro, guardando ai dati degli iscritti agli atenei. Internet ha sicuramente facilitato il boom di questo fenomeno migratorio. Questo perché un siciliano che desidera trovare un’occupazione al Nord, oggi può accedere ai siti web che raccolgono gli annunci di lavoro di tutta l’Italia e che consentono di effettuare una ricerca anche all’interno di una singola regione, permettendo così agli utenti di visualizzare ad esempio soltanto gli annunci di lavoro in Piemonte. Pertanto le opportunità di trovare sin da subito un’occupazione aumentano potendo ampliare la ricerca, senza doversi limitare alla propria città o alla propria regione.

