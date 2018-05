animazione

Corso di formazione per animatori turistici in data 11, 12 e 13 maggio, presso la celebre struttura Siciliana ''Cittą del Mare Resort Village'' di Terrasini

Selezione di animatori turistici in Sicilia per supportare il progetto Palermo Capitale della Cultura e la struttura di Città del Mare, e per dare l’opportunità ai giovani siciliani di lavorare nella (e per la) propria terra, o di visitarne altre.

Freegest S.r.l.s., società gestore di 4Freedom Entertainment, propone un corso di formazione per animatori turistici in data 11, 12 e 13 maggio, presso la celebre struttura Siciliana “Città del Mare Resort Village” di Terrasini in provincia di Palermo; il corso sarà finalizzato all'impiego nella stagione estiva 2018, presso la stessa struttura ospitante, all’interno del “Mare Luna Village” a Campo Felice di Roccella (provincia di Palermo) e in altre strutture in Calabria, Puglia e Campania.

Durante il corso di formazione, uno staff di coordinatori ed Istruttori competenti del settore trasmetterà le basi della professione dell'animatore, e metterà alla prova i candidati per poterli collocare nel giusto settore. Freegest S.r.l.s. inoltre gestisce il settore Animazione/Intrattenimento in diverse di strutture turistiche invernali, quindi fa sapere che per i candidati selezionati e più meritevoli ci sarà la possibilità di lavorare tutto l’anno. Freegest S.r.l.s. sarà anche assegnataria della gestione di una serie di eventi durante tutto l’anno corrente ed il prossimo, presso Città del Mare e su tutto il territorio Siciliano.

Per info contattare i numeri di telefono 3345940419 – 08119565548 oppure inviare la propria candidatura con Curriculum Vitae e 2 Foto (primo piano e figura intera) via mail a artistico@freedomentertainment.it

