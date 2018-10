promuovere la propria attività

Self Branding: come fare autopromozione nel 2018

Fare self branding significa, innanzitutto, imparare a promuovere se stessi in maniera quanto più efficace e mirata, evitando quegli errori di comunicazione che possono mettere a repentaglio l'immagine e, di conseguenza, i guadagni.

L'immagine, di questi tempi, è tutto. Nell'era del web e della comunicazione social, promuovere se stessi e la propria attività è diventato un fatto complesso, tanto da spingere imprenditori e professionisti a rivolgersi ad esperti di self branding.

Cosa si intende con self branding? Un brand, termine da cui deriva l'espressione, è molto più che un semplice prodotto. È un marchio, un'azienda, a volte una vera e propria “filosofia di vita”. Basti pensare ad un brand come Apple, che è diventato uno status-symbol in tutto il mondo, con la sua vasta gamma di prodotti.

Dunque, fare self branding significa, innanzitutto, imparare a promuovere se stessi in maniera quanto più efficace e mirata, evitando quegli errori di comunicazione che possono mettere a repentaglio l'immagine e, di conseguenza, i guadagni.

Nell'attuale mercato del lavoro, è impossibile fare self branding senza utilizzare i nuovi media. A partire dal sito web, un'importantissima vetrina virtuale nella quale presentare i propri servizi, proseguendo con i profili social e concludendo con il blog, che permette di tenere aggiornati i lettori con le novità più rilevanti.

La comunicazione, per essere efficace, dev'essere ben studiata. Ogni errore, infatti, sul web si paga caro, in quanto le opinioni negative possono diffondersi ad una velocità impressionante, attraverso la viralità dei social ed il passaparola.

Pertanto, per chi non è abituato a gestire le proprie pagine o non ha il tempo per definire una strategia, la migliore soluzione è rivolgersi ad un'agenzia specializzata nel settore ed affidare a professionisti esperti la scelta dei contenuti da pubblicare.

Self branding significa, infatti, curare al massimo la propria immagine, evitando le cadute di stile e, ovviamente, tutto ciò che può mettere a repentaglio la credibilità di un professionista, di un'azienda, di un personaggio pubblico o politico, etc..

Al tempo stesso, è importante mantenere una comunicazione costante con i propri follower, condividendo contenuti interessanti, in linea con il proprio settore e, soprattutto, con l'immagine – virtuale e non – che si desidera proporre.

Al contrario, gli esperti consigliano di evitare come la peste tutto ciò che può creare problemi o fraintendimenti: battute e scherzi di cattivo gusto, contenuti banali o poco professionali, attacchi personali contro i propri concorrenti, etc...

Per fare self branding, comunque, non basta saper utilizzare soltanto il web: online e offline, difatti, devono essere integrati in modo efficace, sfruttando al massimo le potenzialità di entrambi i canali. Ne è esempio l'utilizzo dei bigliettini da visita che se creati in modo professionale, possono essere un valido aiuto per diffondere la popolarità di un'azienda e dare ai propri clienti e partner una buona impressione fin dal primo incontro.

Le tecniche proprie del self branding, infine, possono essere applicate anche in altri campi: oggi, infatti, non soltanto gli imprenditori e i professionisti hanno da guadagnare promuovendo se stessi. Basti pensare ai piccoli artigiani, agli artisti, a chi opera in ambito sportivo o nella politica: in tutti questi casi, possedere una buona reputazione, nel web come nel mondo reale, è necessario per ottenere i risultati desiderati.

