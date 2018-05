spesa

Sempre più italiani fanno la spesa nei discount

Sono sempre più gli italiani che fanno la spesa nei discount.

Pubblicata il: 26/05/2018

Sono sempre più gli italiani che fanno la spesa nei discount. Più di sei famiglie su dieci - secondo un'ultima analisi dell'associazione Unimpresa - hanno provato almeno una volta i discount tra gennaio e maggio 2018.

La tendenza - si spiega in una nota - è motivata dal periodo di recessione che ha portato a un raddoppio degli acquisti di offerte speciali nel periodo di studio rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno con un 62,1% di connazionali che opta per l'economia e nella maggior parte dei casi sceglie prodotti con ribassi dei prezzi superiori anche oltre il 30% rispetto al listino ufficiale.

Ad oggi - secondo lo studio condotto a campione tra i 18mila esercizi commerciali associati - gli acquisti low cost nel 2018 sono cresciuti del 46% in termini di volumi, mentre i dati del sondaggio indicano che i piccoli negozi sono sempre meno frequentati (-8,5%) e il trend è negativo anche per i supermercati (-4,1%). Solo i discount, rilevano i ricercatori- segnano una tendenza positiva (+6,8%). Si quantifica infine una stima di perdita per gli esercenti del 65-70%.

