Senato della Repubblica: 60 posti per diplomati

La scadenza della presentazione della domanda per partecipare al concorso è l'8 novembre.

Pubblicata il: 11/10/2019

Il Senato della Repubblica ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 60 Coadiutori Parlamentari da assumere presso il Senato della Repubblica.

Per partecipare alla selezione bisogna essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado; della cittadinanza italiana; dell’idoneità fisica all'impiego; dell'esercizio dei diritti civili e politici etc.

Le prove da affrontare riguardano una prova preselettiva, che consistente in 20 quesiti a risposta multipla di carattere logico-matematico e 30 quesiti a risposta multipla di carattere critico-verbale. Superata la prova preliminare i candidati dovranno sostenere le prove scritte e orali.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: nome e cognome; data e luogo di nascita; la residenza; il proprio recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; il possesso dell'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre; il possesso del titolo di studio; di non avere condanne penali; di non avere procedimenti penali pendenti etc.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 18 dell'8 novembre ... continua a leggere.

