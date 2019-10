Servizio Civile

Servizio Civile 2019, prorogata la scadenza del bando

E' stata prorogata la scadenza Bando progetti Servizio Civile Universale 2019.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2019 - 10:35:57 Letto 352 volte

E' stata prorogata la scadenza del "Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero" con Decreto n. 606 del 9 ottobre 2019 del Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.



Pertanto, i giovani interessati alla presentazione di istanza di candidatura per uno dei due progetti dell’Area della Cittadinanza del Comune di Palermo potranno farlo entro le ore 14.00 del 17 ottobre 2019, secondo le modalità indicate nell’avviso del 10 settembre 2019, visionabile cliccando qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!