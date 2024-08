Servizio Civile Universale

Servizio civile a Palermo, Terra Franca sede accreditata: aperte le adesioni

Il progetto per il servizio civile riguarda l'ideazione e la realizzazione di attivitÓ finalizzate alla promozione della conoscenza e della cultura della solidarietÓ mediante la promozione di forme di collaborazione tra gli enti del territorio.

01/08/2024

La sede di Human Rights Youth Organization, Terra Franca, è accreditata per il Servizio Civile Universale e i giovani tra i 18 e i 28 anni, appassionati di diritti, deep democracy, sostenibilità, permacultura, attività educative e creative di stampo soprattutto ambientale e culturale da ora in poi potranno presentare la loro candidatura al Servizio Civile Universale ed entrare a far parte del team di Human Rights Youth Organization.

L’attività sarà possibile grazie a un accordo tra HRYO e l’associazione DASEIN ETS di Palermo. Il progetto per il servizio civile riguarda l'ideazione e la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della conoscenza e della cultura della solidarietà mediante la promozione di forme di collaborazione tra gli enti del territorio.

Terra Franca è un hub di rivendicazione climatica e aspira a diventare un luogo della memoria, un museo digitale a cielo aperto. Il terreno, che si trova a Cruillas, quartiere periferico di Palermo, è stato affidato dal Comune alla HRYO dopo la confisca alla mafia e un decennio di abbandono. Grazie agli interventi svolti dal 2019, HRYO è riuscita a trasformare il luogo, abusato da un punto di vista edile e trasformato in una discarica, in uno spazio in continua evoluzione in cui si trovano l’agrumeto, primo tassello della memoria storica del luogo, il laghetto didattico, la compost toilet, la serra della biodiversità, la compostiera, il pollaio e l’apiario olistico. Terra Franca è anche parte del circuito di permacultura siciliana e ospita mensilmente gli incontri della rete. I volontari saranno soprattutto impegnati nell'organizzazione e nella manutenzione di Terra Franca. i piace costruire rapporti con le scuole, lavorare nella natura a contatto con gli animali da cortile, partecipare all'ideazione di progetti sui temi di libertà, uguaglianza, giustizia, democrazia, solidarietà, pace, puoi presentare la tua candidatura

“Affrontiamo il progetto per il Servizio Civile Universale con molto entusiasmo, perché siamo convinti dell’importanza del rapporto con le ragazze e i ragazzi, coi quali collaborare in una dimensione di “memoria attiva” e di buone pratiche”, dice il presidente di HRYO, Marco Farina.

Il bando scade il prossimo 26 settembre alle 14.

