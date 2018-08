Progetti di servizio civile

Servizio Civile e AISM, come partecipare ai progetti a favore delle persone con sclerosi multipla

Le modalità e i requisiti per partecipare a uno dei 16 progetti regionali, o a uno dei 4 sperimentali. Anche in Sicilia

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando 2018 per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile. E tra gli enti disponibili figura anche AISM, con progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla.

Fino al 28 settembre 2018 (entro le ore 18 se la domanda viene consegnata a mano), possono presentare la domanda i candidati che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni), senza distinzione di sesso, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani, oppure cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia, oppure cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:

aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti.

I volontari impegnati nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani nel periodo di vigenza del bando possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.

Come presentare e inviare la domanda ad AISM

Per presentare una domanda per un progetto di Servizio Civile in AISM, è necessario innanzitutto selezionare il progetto tra quelli disponibili a questa pagina, sulla base dell'area geografica di interesse. Sono 16 i progetti a carattere regionale, mentre 4 quelli sperimentali che coinvolgono le sole province di Genova, Messina, Milano e Roma.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle province autonome, pena l'esclusione.

Una volta individuato il progetto e la sede di attuazione, è necessario predisporre i documenti previsti dal modello del bando:

domanda di partecipazione compilata

dichiarazione titoli posseduti o curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n- 445/2000 e firmato

informativa privacy compilata e firmata

La domanda, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, deve essere presentata unitamente agli allegati previsti, direttamente alla sede di attuazione di AISM secondo le seguenti modalità:

via PEC all'indirizzo serviziocivile.aism@pec.it

con raccomandata a/r all'indirizzo della sede di attuazione

presentata a mano all'indirizzo della sede di attuazione

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili alla pagina https://www.aism.it/index.aspx?codpage=2018_rete_bando_servizio_civile_nazionale.

