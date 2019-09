Servizio Civile

Servizio Civile, per Palermo 12 volontari: Online il nuovo bando

Il Comune di Palermo partecipa con 2 progetti per un numero complessivo di 12 volontari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2019 - 15:18:37 Letto 362 volte

Il 4 settembre scorso, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPGeSCU) ha pubblicato il “Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’Estero” (bando ordinario 2019).

Il Comune di Palermo, tramite l'Area della Cittadinanza partecipa con n. 2 progetti, per un numero complessivo di 12 volontari da impiegare, così denominati:

Lo spazio delle relazioni - n. 4 volontari

Verso una comunità solidale - n. 8 volontari

Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 3 del Bando (è fondamentale leggere l'intero bando prima di candidarsi).

La domanda di partecipazione (riferita solo ad uno dei due progetti sopra specificati), dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line, entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre Da questa scadenza, per la partecipazione al bando è necessario che i candidati abbiamo attiva una utenza SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale).

Si invitano tutti i candidati interessati ai progetti del Comune a prestare massima attenzione alle istruzioni indicate nei testi di progetto al fine di poter compiutamente redigere la domanda di candidatura. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile recarsi presso la sede dell’U.O. “Innovazione e Cittadinanza Attiva” in Via Fratelli Orlando n. 16 (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00), oppure contattare il personale, nei medesimi giorni e orari, ai seguenti numeri 091/7405400 – 7405452 - 7405420 o all'indirizzo di posta elettronica innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it. Attualmente sono in servizio in diversi progetti del Comune di Palermo più di 50 volontari ed i progetti del Settore sono pubblicati nel portale a questo link.

Si tratta di progetti sociali che affrontano tematiche di vario genere: progetti di inclusione sociale rivolti persone anziane autosufficienti, alle persone disabili, alle persone in amministrazione di sostegno. Progetti di contrasto alla dispersione scolastica; di sensibilizzazione all'affidamento familiare dei minori; progetti rivolti ai giovani e alla diffusione delle informazioni circa le opportunità di tirocinio, formazione, scambi giovanili etc.che l'europa offre ai giovani. Progetti rivolti ai minori e genitori in carico al servizio Spazio Neutro a causa di separazioni e divorzi molto conflittuali etc. All'interno del portale del Settore, nella sezione galleria video e foto, è possibile visionare foto e video delle attività dei volontari

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!