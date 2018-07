donne

Sgravi per le aziende che assumono donne vittime di violenze di genere.

Sgravi per le aziende che assumono donne vittime di violenze di genere. Lo prevede il decreto 11 maggio 2018, che riconosce alle cooperative sociali che assumono con contratti a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

L’assunzione deve avvenire dal 1 gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018.

L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse.

