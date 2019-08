lavoro

Sicilia, altro che ripresa, aumenta il lavoro in nero

Secondo la Cgil un posto di lavoro su 3 nell’agricoltura, nell’edilizia e nel settore terziario a Palermo è in nero.

Un dato decisamente negativo. Secondo la Cgil un posto di lavoro su 3 nell’agricoltura, nell’edilizia e nel settore terziario a Palermo è in nero. Il dato proviene da uno studio che il sindacato ha fatto incrociando dati Istat e del proprio ufficio vertenze ed è stato presentato oggi a Mondello in occasione dell’avvio di una campagna di volantinaggio contro il “nero” nei lavori stagionali. “Nei mesi estivi – attacca il segretario della Cgil di Palermo Calogero Guzzetta - a Palermo assistiamo a una vera e propria esplosione di lavoro nero. Registriamo percentuali molto preoccupanti soprattutto nei settori del terziario, dell'edilizia e dell'agricoltura”.

Un dato che peggiora quello già altissimo di partenza: “Nella provincia di Palermo – prosegue Guzzetta – i dati Istat confrontati, con quelli del nostro ufficio vertenze, indicano una media del 33, 7 per cento di lavoro nero, a fronte di un dato siciliano che si attesta al 26 per cento e di un dato nazionale poco inferiore del 19 per cento. I settori più colpiti dal lavoro nero sono tre. Il terziario, con un picco del 37,5 per cento, superiore al dato siciliano. In agricoltura il dato raggiunge il 37,6 per cento, in linea col dato regionale. E in edilizia è a quota 26 per cento, al di sopra del dato siciliano”.

