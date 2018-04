lavoro digitale

Sicilia: è tempo di lavoro digitale

Crescono le professioni digitali che, nonostante si possa pensare, non sostituiscono quelle tradizionali, ma le affiancano...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2018 - 11:18:44 Letto 345 volte

Anche in Sicilia ormai da tempo si parla di lavoro digitale. Tantissimi sono i giovani palermitani che lavorano in remoto, parecchi sono i freelance della new economy tra essi spiccano coloro che si definiscono re­ve­nue ma­na­ger, in­fluen­cer mar­ke­ter, tra­vel blog­ger. Basta dare uno sguardo ai profili caricati su Linkedin per rendersene conto.

Crescono le professioni digitali che, nonostante si possa pensare, non sostituiscono quelle tradizionali, ma le affiancano.

Tantissimi sono coloro che scommettono sul loro futuro un po' come chi utilizza i bonus di benvenuto Titanbet.

In rete le nuove competenze sono ricercatissime: certo per intraprendere questo genere di carriera bisogna avere un professionalità medio alta: ci si occupa di comunicazione ma anche di economia. Non basta un classico curriculum scolastico ma è necessario avere degli skill appresi spesso sul campo.

Il mondo del lavoro 4.0 avanza anche in Sicilia e, grazie al Piano Impresa 4.0 le opportunità sul mercato locale non mancano. La rete poi offre la possibilità di poter lavorare dalla Sicilia per industrie, imprese e Gruppi localizzati in tutta Europa, una opportunità da sfruttare in tutti i sensi, sopratutto se si conosce una lingua, meglio l'inglese e se si ha padronanza dell'uso del PC e della rete.

Talvolta le competenze esistono ma il settore necessità di specializzazioni e costante aggiornamento. Non manca il coraggio ai tantissimi siciliani che con profitto seguono corsi in giro per l'Italia ed ovviamente anche in e-Learning.

Utilizzare i social sembra spesso un gioco da ragazzi ma non è così: una delle professioni maggiormente richieste è quella del Social Manager: professionista in grado di risollevare le sorti di una azienda grazie all'utilizzo coscienzioso e professionale dei maggiori social. Le competenze variano ma è certo che bisogna avere una ottima conoscenza della lingua italiana adattata all'utilizzo virtuale e persino di economia e marketing per poter “spingere” un brand o un prodotto. E' dunque ben diverso rispetto al sapere utilizzare i social.

Anche il Copywriter è una professionalità che è ricercata proprio dalle aziende che si affacciano al mondo 4.0: saper scrivere bene e sopratutto conoscere il SEO diventa una necessità per chi vuole diventare professionista del settore. Servono ore di studio e passione per l'argomento ma anche tanta flessibilità per poter approfondire tutte le tematiche di ogni azienda per cui si potrà lavorare.

Il lavoro digitale è un presente da scoprire e conoscere bene: in Sicilia le opportunità non mancano. Per trovare lavoro nel settore innanzitutto bisogna essere presenti in rete: un profilo ben curato su Linkedin, una pagina ed un account FB dal tono professionale e magari un piccolo blog con i lavori svolti sono le strategie più usate per chi vuole intraprendere un percorso di lavoro contemporaneo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!