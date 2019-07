disoccupazione

Sicilia prima per disoccupazione, numeri in aumento

Il primo trimestre del 2019 ha visto nell'Isola il numero pił basso di occupati da quando sono state avviate le serie storiche dell'Istat.

06/07/2019

Mentre il resto del Paese risale la china, la Sicilia tocca il fondo del baratro. Il primo trimestre del 2019 ha visto nell’Isola il numero più basso di occupati da quando sono state avviate le serie storiche dell’Istat, nel 1996: i siciliani con più di 15 anni e un lavoro sono un milione 312mila, 38mila in meno rispetto al dato consolidato dell’ultimo trimestre 2018 e 51mila in meno rispetto alla media dell’anno scorso. Un anno già negativo: "Complessivamente — si legge nel Def appena approvato dalla giunta regionale — nel 2018 in Sicilia il numero di occupati si è assestato in media annua su un milione 363mila unità, riportando una flessione dello 0,3 per cento sull’anno precedente".

Il tasso di occupazione generale, così, si attesta al 31,7 per cento. Un dato su cui pesa la fortissima disoccupazione giovanile: se i disoccupati con più di 15 anni sono infatti il 22,3 per cento, la percentuale cresce man mano che l’età diminuisce. Si passa così dal 10,1 per cento dei nati fra il 1955 e il 1964 al 15 di chi invece è venuto al mondo fra il 1965 e il 1974, fino al 19,4 per cento dei nati fra il 1975 e il 1984 e alle percentuali elevatissime degli under 35 (33,4 per cento) e degli under 25 (addirittura il 53,6 per cento). "Di fatto — annota l’economista Vincenzo Provenzano — c’è una generazione tagliata fuori dal mercato del lavoro, quella che ha cercato un’occupazione dopo la crisi del 2008. Una crescita della disoccupazione al diminuire dell’età c’è sempre stata, ma non con queste proporzioni".

La causa deve essere ricercata probabilmente nelle caratteristiche specifiche della crisi siciliana: "Negli ultimi anni — osserva Provenzano — la gran parte dei posti di lavoro persi è venuta meno nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni. Questi sono i settori che tradizionalmente assorbono le fasce di lavoratori più anziane. Per questo la gig economy, cioè i lavoretti come le consegne a domicilio, assorbe molte persone espulse dal mercato dell’occupazione 'tradizionale'".

