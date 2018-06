neet

Sicilia regione d'Italia con più giovani che non studiano né lavorano: 41,5% sono a Palermo

È record di Neet in Sicilia, dove oltre 38 giovani su 100 non lavorano e non studiano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2018 - 20:24:19 Letto 322 volte

È record di Neet in Sicilia, dove oltre 38 giovani su 100 non lavorano e non studiano. Sono i dati allarmanti descritti dall’Istat nel suo rapporto sul benessere equo e sostenibile. La Sicilia è dunque la regione d’Italia con il più alto numero di giovani che oltre a essere disoccupati non frequentano più la scuola, l’università o un corso di formazione professionale.

E se il 38,1% regionale è preoccupante, ancora più allarmante è che in questa classifica il podio per province sia tutto siciliano. Palermo, infatti, è la città metropolitana con i dati più preoccupanti in Italia: fra i cittadini che nel 2016 avevano un’età compresa fra 15 e 29 anni i Neet sono il 41,5 per cento, con un aumento di un punto rispetto al già pessimo anno precedente. Solo poco meglio fanno Catania, con il 40,1 per cento, e Caltanissetta, con il 39,8.

Male anche nel resto dell’Isola. Messina, ad esempio, è al 38,5 per cento, con un dato anche in questo caso in crescita e anche questo caso superiore al resto d’Italia (la prima delle città non siciliane è Napoli con il 37,7 per cento). Completano la non invidiabile classifica Agrigento (35), Trapani (34,5), Siracusa (34,3), Enna (32,9) e Ragusa (31,2). Ragusa, in realtà, è anche la città d’Italia con il migliore trend: nel 2015 i Neet erano il 32,3 per cento, l’anno prima il 35,9 e nel 2013 il 36,3, con un calo che dunque in quattro anni è stato di oltre il 5 per cento.

Riuscirà il nuovo governo appena insediatosi a risollevare le sorti dei giovani siciliani? Il tema lavoro è stato uno dei più dibattuti in campagna elettorale e si spera che adesso si metta in pratica quanto promesso dai neo eletti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!