Stabilizzazioni per collaboratori scolastici palermitani, ma 200 restano senza lavoro

Il precariato è una dura condizione che affligge tantissime persone e dopo anni di servizio e duro lavoro sembra il minimo voler essere ricompensati e ottenere finalmente una stabilizzazione. Un sogno che alcune volte diventa realtà per certe persone ma non per altre.

Dopo ben vent’anni, infatti, arriva la stabilizzazione per i collaboratori scolastici palermitani. Ma non per tutti: a restare fuori dai giochi, infatti, sono duecento persone.

Come ricorda Repubblica, per anni 500 dipendenti hanno prestato servizio all'interno delle scuole con contratto a tempo indeterminato, attraverso una convenzione con le varie cooperative rinnovata di anno in anno. A novembre la commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento per la stabilizzazione di 350 precari da assumere mediante concorso per titoli e anzianità di servizio, con riserva di iscrizione in apposita graduatoria di coloro che rimanevano fuori. A questa graduatoria avrebbero potuto attingere gli enti territoriali, per assumere chi rimaneva fuori dal bando di concorso e allora anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando aveva dato disponibilità all'assunzione di una sessantina di persone, sottoscrivendo un verbale di accordo al Miur un anno fa.

Tuttavia nel bando di concorso pubblicato sul sito del Miur qualche giorno fa, sono previste solo 305 assunzioni, quasi 50 in meno di quanto previsto dalla misura della manovra di bilancio. Una notizia che ha gettato nello sconforto i collaboratori scolastici che sperano nella stabilizzazione.

I contratti dei 500 collaboratori scolastici sono prorogati fino ad agosto e dal 1 settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, si dovrebbe passare all'assunzione dei 305 lavoratori previsti nel bando. E gli altri 50 collaboratori scolastici inseriti nella manovra nazionale? "C'è una diatriba in corso tra il Miur e il Ministero economia e finanza - dice Francesco Amato, segretario regionale della Felsa Cisl Sicilia - in quanto quest'ultimo ritiene che la somma che hanno stanziato serve solo a coprire 305 stabilizzazioni. Nell'incontro che abbiamo avuto al Miur una settimana fa è emerso che il Miur in questi giorni lavorerà per chiarire quest'aspetto. Ci siamo dati scadenza a giugno per poter riportare i posti a 350. L'attenzione resta alta".

