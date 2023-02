Auto a benzina e diesel

Stop vendita dal 2035 per auto a benzina e diesel: via libera definitivo dell'Ue

Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto a novembre sullo stop ai veicoli a motore termico più inquinanti.

14/02/2023

Le auto a benzina e diesel non potranno più essere immatricolate in Europa a partire dal 2035.

Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto a novembre sullo stop ai veicoli a motore termico più inquinanti. L'ok definitivo della Plenaria al provvedimento, che fa parte del pacchetto Ue sul clima "Fit for 55", è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti.

Oltre alle normative per le auto, l'Europa mette in campo nuove misure anche per autobus e camion. Nella proposta di regolamento sui nuovi standard di emissione di CO2 per i mezzi pesanti che la Commissione Ue presenterà ci sono infatti bus cittadino a zero emissioni dal 2030 e un taglio del 90% delle emissioni per le flotte degli altri mezzi pesanti nuovi al 2040. Secondo il testo, i mezzi pesanti nuovi dovranno ridurre le emissioni di CO2 in modo progressivo, per arrivare al 90% nel 2040.

