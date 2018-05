Studiare e Lavorare

Studiare e lavorare a Palermo è possibile con le modalità di studio a distanza

Come fare se si lavora oppure non si è più giovanissimi ma si vuole studiare?

Studiare e Lavorare è il cruccio di molti. In un mondo in cui, ovviamente, senza lavoro non si può vivere ed allo stesso tempo senza formazione continua si rischia di non crescere mai o addirittura di diventare obsoleti nella nostra professione, bisognerebbe sdoppiarsi.

Molti dicono “vorrei studiare per fare quel concorso ma...non ho tempo con il lavoro” “sono troppo grande ormai mi ci vedi seduto con le matricole di 19 anni mentre ho bambini a casa?”. Ed in una città come Palermo, famosa per l’ironia degli abitanti, le battute si sprecano.

Allora come fare se si lavora oppure non si è più giovanissimi ma si vuole studiare all’Università a Palermo? La soluzione è lo studio a distanza!

A, Palermo come ormai ovunque, lavoro, famiglia e studio, che sia università o per corsi di aggiornamento, non sono più inconciliabili. Anche per persone che hanno incarichi di responsabilità ed appartengono a:

corpi di polizia

vigili del fuoco

personale socio sanitario sottoposti a turni e con orari non sempre uguali

Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Insegnanti con orari molto rigidi.

Eppure, queste categorie spesso sono tra le principali che hanno bisogno di approfondire la loro formazione professionale ed ottenere titoli di studi universitari per accedere a concorsi ed avanzamenti di carriera. Non c’è nulla di male a volersi migliorare sempre ed a volere migliorare la condizione in cui si vive e tutti dobbiamo essere nelle condizioni ottimali per farlo.

Le facoltà più interessanti per studiare online a Palermo.

L’Università Online, come Unicusano, offre possibilità agli studenti di Palermo con un ventaglio di opzioni tra facoltà universitarie e corsi di formazione professionale. Per i lavoratori è una soluzione molto comoda visto che si parla di orari flessibili, flessioni seguite in autonomia, la possibilità di un ambiente universitario costruito proprio per chi non ha tempo o modo di frequentare in classe.

Se ci pensiamo, di solito sono gli studenti lavoratori a doversi adattare al metodo didattico della Facoltà o Università scelte, cercando di fare quadrare studio e lavoro, mentre Unicusano ha un metodo che si presta perfettamente a chi invece non può adattarsi ad orari fissi, un metodo, quello dell’apprendimento a distanza che sembra adattato intorno alle esigenze di lavoratori o anche genitori impegnati: capita spesso che si fanno i figli molto giovani e si interrompono gli studi quindi quale occasione migliore per riprenderli con un sistema in cui si studia da casa e gli esami si fanno direttamente nella sede di Palermo?

E, come già detto, non stiamo parlando solo di Università: la possibilità di studiare online si estende anche a corsi di aggiornamento per diverse professioni, sempre con la stessa flessibilità e senza nessuna differenza con corsi in aula.

Studiando online ci si può laureare o formare tenendo pienamente sotto controllo il proprio tempo e la propria vita quotidiana senza dover fare salti mortali e godersi il bello dell’apprendere qualcosa di nuovo.

