Superbonus 110%, c'è una nuova scadenza: mini proroga di due settimane

Superbonus 110% e comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura: c'è una nuova scadenza. Questa la decisione dell'Agenzia delle Entrate con un provvedimento datato 23 febbraio che stabilisce la proroga del termine fino al 31 marzo 2021. Un mini proroga di due settimane, spiega Money.it, considerando che la 'vecchia' scadenza era il 16 marzo.

Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate accoglie quindi le richieste degli operatori e concede due settimane in più per effettuare l’adempimento relativo alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi relativi al Superbonus 110%: "È bene specificare - spiega ancora Money.it - che non cambiano le regole da seguire: il provvedimento proroga solo il termine ultimo per inviare la comunicazione. Ricordiamo, infine, che il modello da utilizzare è quello aggiornato dal provvedimento del 12 ottobre. In caso di errori nella comunicazione - si aggiunge - è possibile annullarla o inviarne un’altra sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Passato questo periodo di tempo, ogni comunicazione inviata si aggiunge alle precedenti".

Cosa fare nel caso in cui ci si accorga dell’errore commesso solo in un secondo momento? "In tal caso - si legge ancora - la tempistica è fondamentale: il beneficiario dell’agevolazione si deve attivare prima dell’utilizzo del credito da parte dei fornitori".

