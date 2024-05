lavoro

Supermercati ALDI assumono oltre 200 Addetti Vendita e Impiegati

La multinazionale cerca diplomati e laureati in Italia.

Pubblicata il: 31/05/2024

Supermercati ALDI assumono oltre 200 addetti vendita e addetti area manager, impiegati, responsabili e tante altre figure da inserire presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Gli Addetti Vendita dovranno gestire tutte le attività ausiliarie ai diversi reparti, caricare e scaricare merce per il rifornimento dei reparti, fornire ai clienti un servizio d’eccellenza, rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e occuparsi di tutte le attività d’inventario e magazzino; gli Addetti Area Manager dovranno gestire un organico composto da 60/80 persone in termini di assunzioni e di formazione, garantire gli standard qualitativi richiesti e il raggiungimento degli obiettivi previsti, controllare il rispetto delle norme e delle procedure aziendali, analizzare i risultati raggiunti ed essere il punto di collegamento fra la direzione regionale e i punti vendita; gli Impiegati Logistica dovranno supportare i responsabili nella gestione delle attività amministrative e organizzative del reparto logistica, gestire le attività del centro logistico tramite programmi software e dispositivi dedicati, supervisionare in prima persona l'operatività generale del magazzino e collaborare con operatori logistici, fornitori e reparti interni; i Responsabili della Formazione dovranno sostituire il personale direttivo in sua assenza supportandolo nelle attività giornaliere, offrire supporto alla clientela ed occuparsi di tutte le attività di cassa e sistemazione degli scaffali.

Aldi non è solo una realtà di riferimento della Grande Distribuzione a livello internazionale, ma soprattutto un’azienda che vuole offrire un ambiente di lavoro sereno e stimolante, nel quale ciascun collaboratore possa esprimere appieno le proprie potenzialità.

