tassa di soggiorno

Tassa di soggiorno per altri 100 Comuni, Federalberghi: ''uno strumento per fare cassa''

Da quest’anno scatta la tassa di soggiorno in altri cento Comuni italiani...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2018 - 13:00:59 Letto 338 volte

Da quest’anno scatta la tassa di soggiorno in altri cento Comuni italiani. Anche l'imposta sui turisti era rimasta ferma per due anni, ma una volta sbloccata molte amministrazioni hanno deciso di applicarla per fare cassa.

Quest'anno si dovrebbe salire oltre i 500 milioni di euro di gettito, grazie agli accordi con Airbnb e altri servizi che punteranno a questo prelievo. Forse anche sopra i 600 milioni, se il governo raggiungerà un accordo con le piattaforme di home tourism.

I Comuni che avevano tenuto duro evitando di inserirla nei loro budget hanno cambiato rotta e chi già la praticava ha deciso di usufruire al volo dello sblocco delle tariffe.

Fanno il loro ingresso nei Comuni "no free" anche Asti, Piacenza, Mantova, San Pellegrino Terme, Arezzo, Assisi, Todi, Capaccio Paestum, Pompei e Realmonte. A seguire saranno a pagamento anche Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Ventimiglia e Sestri Levante, oppure Bellano, Sirolo Jesi, Volterra, Villaputzu e Cupra Marittima. Per Cervia e Milano Marittima l'imposta di soggiorno scatterà ad aprile.

"I Comuni hanno subito pensato di sfruttare lo sblocco delle tariffe per fare cassa - dice il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara - Pagare le tasse è un dovere, ma aiuterebbe un maggiore coinvolgimento degli operatori. E poi ci dovrebbe essere un ritorno effettivo a favore dei servizi turistici".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!