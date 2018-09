assenteisti

Tempi duri per i furbetti del cartellino: arrivano le impronte digitali in ufficio

''Una misura contro - i furbetti del cartellino - infatti grazie alle impronte digitali si identifica chi entra al lavoro, lo ha detto Giulia Bongiorno

In conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno ha dichiarato che nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri sono previsti: «interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» spiega il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno: «un provvedimento che nasce con l'esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pubblica amministrazione in un'epoca di trasformazione digitale, da anni se ne parla, ma resta sempre sulla carta».

Prosegue ancora: «l’dea è quella di lavorare sulle procedure concrete per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, abbiamo approvato la rilevazione biometrica delle presenze, ciò non è punitivo, ma tutela i dipendenti che lavorano, quelli che non sono fannulloni, una misura contro - i furbetti del cartellino – infatti grazie alle impronte digitali si identifica chi entra al lavoro».

Il ministro spiega ancora: «via libera alle assunzioni per un numero pari all'80% di quelle previste e poi verranno fatte verifiche puntuali; questo consentirà di avere nell'immediatezza un ricambio generazionale ma saranno assunzioni mirate».

Gli assenteisti, i furbetti del cartellino hanno i giorni contati ed il fiato sul collo.

