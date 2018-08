assunzioni

TIM, tutte le assunzioni in corso

L'azienda è sempre alla ricerca di giovani diplomati, studenti universitari e laureati. I dettagli

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2018 - 12:23:09 Letto 392 volte

TIM, che dal 2016 è diventato il punto di riferimento unico di Telecom Italia, è una tra le più importanti aziende di telecomunicazioni italiane che offre servizi di telefonia fissa, mobile, internet, televisione via cavo ed altro non solo nel nostro paese ma anche all’estero, infatti il Gruppo è attivo in Europa, America, Africa e Asia, inoltre è uno dei più importanti player nel mercato brasiliano.

L'azienda è sempre alla ricerca di giovani diplomati, studenti universitari e laureati. Infatti, grazie alla collaborazione con scuole e università, l’azienda realizza progetti per l'Alternanza Scuola-Lavoro coinvolgendo giovani talenti in programmi di tesi e stage curricolari, dottorati e project work, progettando percorsi di laurea innovativi, con docenti e testimonial qualificati, utili all’apprendimento di nuove competenze e offre ai giovani l’opportunità di fare nuove esperienze.

A tutti i candidati è richiesta propensione al lavoro di team, curiosità intellettuale, entusiasmo, flessibilità, dimestichezza con il pacchetto Office e una buona conoscenza della lingua inglese oppure di un’altra lingua di interesse aziendale. Queste alcune delle figure ricercate: Sviluppatore Sistemi WEB E-Commerce, Consulente Applicativo SAP, Digital Product Manager, Cloud Specialist, Data Analytics Product Manager, ECRM & Profiling Specialist ed altri profili da inserire in diverse sedi italiane.

A questo link è possibile visualizzare nel dettaglio quali siano le posizioni disponibili.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!