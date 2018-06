Trenitalia: opportunità per diplomati e laureati

LAVORO

Trenitalia, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, continua la ricerca di personale. Il piano prevede per il 2018 l’assunzione di circa 500 figure, almeno questi sono gli accordi raggiunti con i sindacati di categoria e di cui abbiamo parlato in precedenti articoli.

Per rispettare questo crono-programma di assunzioni il gruppo FS-Trenitalia pubblica periodicamente annunci con le figure ricercate. Per il mese di giugno ci sono importanti novità. Oltre a figure laureate e da assumere in ambiti molto specializzati, come sempre più spesso accade per grandi aziende che operano in settori tecnologici o comunque complessi, questa volta l’azienda è alla ricerca anche di figure diplomate.

Come si può leggere dalla loro bacheca web le offerte lavorative attive al momento e con scadenza di candidatura entro la fine di giugno sono: “Ragionieri da inserire nella gestione dei processi amministrativi legati a contabilità, tesoreria, adempimenti fiscali, gestione cartelle esattoriali, amministrazione del personale, ecc;”.

Ma anche: “Geometri da inserire nei processi di gestione catastale, tutela giuridica ed amministrativa degli immobili, gestione tecnico amministrativa di contratti di locazione immobiliare ecc.”. Come accennato prima le figure professionali sono tante e con diversi titoli di studio richiesti. Per scoprirle tutte e inviare la vostra candidatura cliccate qui

