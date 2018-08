riscossione

Tributi, il Comune potenzia la riscossione: più soldi da IMU e TARI, più dialogo coi morosi

L'assessore al Bilancio, Antonino Gentile, comunica i dati aggiornati a giugno 2018. Attuate contromisure per migliorare un punto debole della contabilità comunale

Il Comune di Palermo registra passi avanti nella riscossione, uno degli "anelli deboli" della contabilità comunale gestita dall'amministrazione Orlando. L’assessore al Bilancio, Antonino Gentile, comunica i risultati relativi alla riscossione dei tributi, aggiornati al 30 giugno 2018.

Relativamente agli incassi, nei primi sei mesi del 2018 il Comune di Palermo ha riscosso per IMU e TARI 76 milioni, rispetto ai 64 milioni incassati nello stesso periodo del 2017. +12 milioni di euro, dunque, con un incremento del 19% rispetto al 1° semestre dello scorso anno. "Dati che segnalano non solo una inversione di tendenza della capacità del Comune di individuare, perseguire e convincere i morosi - dichiara Gentile - ma soprattutto indicano un cambiamento di direzione nella attitudine dei cittadini. Quest’anno il Comune ha deciso di concedere un’ulteriore possibilità prima di notificare gli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI 2017 e procedere al recupero coattivo delle somme, con aggravio di sanzioni ed interessi".

Gentile fa riferimento alla cosiddetta "operazione compliance", finalizzata a dialogare con i contribuenti e informarli che attraverso il ravvedimento operoso è possibile risparmiare significativamente sulle sanzioni. A partire dal 21 maggio 2018, spiega l'assessore, i morosi hanno ricevuto una lettera con cui si comunicava che il mancato versamento poteva essere regolarizzato con una riduzione delle sanzioni; per coloro che non hanno pagato, nemmeno con la notifica di cartella esattoriale, sono inevitabili i pignoramenti. Sono stati rateizzati avvisi notificati per "omesse o infedeli dichiarazioni" e per "omessi o parziali pagamenti di tributi" per un importo complessivo di quasi tre milioni e trecentomila euro. Ammonta a circa 775mila euro l'importo relativo ai ravvedimenti operosi, mentre è di poco inferiore a quattro milioni di euro il totale delle compensazioni legali.

Passo in avanti anche nel potenziamento dei servizi telematici, nella direzione della sostituzione della carta in favore degli scambi on line: sono 99.314 i cittadini già registrati sul portale dei servizi on line del Comune di Palermo, 732 i professionisti e 2486 le imprese. Inoltre, il Comune ha individuato migliaia di soggetti percettori di canoni di locazione, percettori di redditi da sostituti d’imposta e titolari di conti correnti. Tre le liste consegnate a Riscossione Sicilia:

una prima lista di 502 contribuenti proprietari di immobili locati percettori di elevati canoni di locazione, complessivamente debitori di 18 milioni 475mila euro;

una seconda lista di 4951 titolari di conti correnti, complessivamente debitori di 50 milioni 588mila euro;

una terza lista di 5243 percettori di redditi da sostituti d’imposta, complessivamente debitori di 9 milioni 124mila euro.

Per il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, "tutti questi dati confermano la netta inversione di tendenza sul fronte della riscossione, che sappiamo essere uno dei punti critici della contabilità comunale perché determina problemi di cassa e di bilancio. Il lavoro messo in campo negli ultimi mesi sta finalmente dando i suoi frutti - commenta il sindaco - e costituisce la risposta alla richiesta di maggiore efficacia nella riscossione e, allo stesso tempo, di assoluta intransigenza nei confronti degli evasori che non fanno altro che danneggiare la comunità ed i servizi resi ai cittadini".

