Turismo a Palermo nel 2018, risultati positivi secondo le statistiche

La U.O. Studi e Ricerche Statistiche ha pubblicato il fascicolo di Statistica flash dedicato ai dati ufficiali dell'Istat sul turismo a Palermo nel 2018.

“I dati mostrano – sottolinea lo Statistico Girolamo D’Anneo - che lo scorso anno tutti i parametri relativi al settore turistico a Palermo sono stati positivi e più favorevoli rispetto ai risultati regionali e nazionali. Fra i principali risultati, si rileva una crescita dei turisti stranieri (+15,1% in termini di arrivi) maggiore rispetto a quella dei turisti italiani (+4,4%), e una crescita degli esercizi extra-alberghieri anche quest'anno più elevata rispetto a quella degli esercizi alberghieri (in termini di arrivi +22,3% contro +7,3%)”.



“Sono numeri straordinari – commenta il Sindaco, Leoluca Orlando, che ha mantenuto per sé anche la delega per il turismo – che confermano quanto già sapevamo: Palermo è una città accogliente che sempre più è conosciuta nel mondo al di fuori degli stereotipi e per la propria realtà d’oggi. Un risultato raggiunto anche grazie alla promozione internazionale ed all'essere, sempre secondo i dati ufficiali dell’Istat, la più sicura fra le grandi città italiane. Il turismo si conferma come potenziale motore del nostro sviluppo, ma è già oggi una realtà consolidata, anche grazie all'enorme indotto che genera nella mobilità, nella ristorazione e nel commercio.

Sono risultati straordinari che mostrano comunque ulteriori spazi per migliorare, e proprio per questo, l’Amministrazione sta lavorando sempre più, oltre che per la promozione complessiva dell’immagine di Palermo in Italia e all'estero, per la destagionalizzazione dei flussi, con campagne rivolte a coloro che scelgono la bassa stagione per i propri viaggi”.

