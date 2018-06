Turismo congressuale, in Sicilia +700% in un anno.

Turismo congressuale

''Palermo si conferma città dalla straordinaria attrattività per i turisti e anche per coloro che sono interessati a momenti congressuali e seminariali''.

"Palermo si conferma città dalla straordinaria attrattività per i turisti e anche per coloro che sono interessati a momenti congressuali e seminariali. Una città sempre più inserita nel panorama internazionale del turismo congressuale e del turismo culturale; una città che, grazie a importanti collaborazioni strategiche con gli imprenditori del settore, sta sviluppando la propria capacità, rafforzando le proprie strutture ricettive e offrendo ai visitatori, quali che siano i loro interessi, un ambiente accogliente, stimolante e produttivo. Fra queste collaborazioni, quella con Federcongressi&eventi assume una dimensione strategica importantissima per il reciproco riconoscimento dei ruoli, delle professionalità, delle opportunità”. Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando salutando i partecipanti all'incontro nazionale di Federcongressi, durante il quale sono stati resi noti i risultati di una ricerca nazionale che ha mostrato l'incredibile balzo in avanti del turismo congressuale in Sicilia con un aumento di circa il 700% in un solo anno, da 540 ad oltre 3500 congressi realizzati nell'isola.

Nei giorni scorsi i rappresentanti di Federcongressi sono stati accompagnati dal vicesindaco Sergio Marino nella visita di diverse struttura della nostra città e della Fiera del Mediterraneo quali possibili location di futuri eventi.

L’incontro tra il Comitato Esecutivo di Federcongressi&eventi e il sindaco Orlando è stato l’occasione per evidenziare quanto il settore dei congressi e degli eventi stia diventando sempre più centrale per lo sviluppo dell’economia dell’intera regione che, grazie anche all’impegno del socio Federcongressi&eventi Sicilia Convention Bureau, si è negli ultimi anni imposta come destinazione sempre più richiesta quale sede di eventi. La crescita della Sicilia è confermata sia dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE (lo studio di settore promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da ASERI, l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), sia dall’Osservatorio Congressuale Siciliano, la ricerca realizzata da Sicilia Convention Bureau in collaborazione con UniCredit. Secondo l’ultima edizione dell’OICE, il Sud e le Isole hanno registrato un aumento di quasi il 5% degli eventi ospitati. Focalizzandosi sulla Sicilia, secondo l’Osservatorio Congressuale Siciliano dal 2015 al 2016 le richieste di eventi sono decuplicate, passando da 1.101 a 11.044, e gli eventi confermati sono passati in un anno da 546 a 3.856.

“La scelta del Comitato Esecutivo di riunirsi in Sicilia, e nella città di Palermo, dimostra quanto l’associazione sostenga l’impegno delle aziende e delle istituzioni siciliane nel fare della regione una meta d’elezione per congressi e d’eventi”, ha commentato la Presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli. “In questo percorso il ruolo di sindaci illuminati come Leoluca Orlando è fondamentale: sappiamo bene quanto nel processo di candidatura, soprattutto per i congressi internazionali, l’apporto concreto dei sindaci è decisivo per acquisire un congresso, sia garantendo benefit ai promotori, sia dimostrando quanto la città sia strutturata per accogliere l’evento e orgogliosa di ospitarlo. Per questo è necessario rafforzare la collaborazione tra Federcongressi&eventi e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-Anci, anche con l’obiettivo di aggiornare il Vademecum Il ruolo dei comuni nell’incoming congressuale”.

All’incontro ha presenziato anche la Managing Director di Sicilia Convention Bureau Ornella Laneri: “La scelta di Federcongressi&eventi e la continua crescita della richiesta Mice in Sicilia ci riempie di orgoglio: lavoreremo sempre più intensamente al fianco degli operatori e delle Istituzioni per identificare azioni mirate a un sempre migliore posizionamento della Sicilia sul mercato internazionale degli eventi, e non solo”.

