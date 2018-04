turismo

Turismo, sempre più russi scelgono la Sicilia: boom di presenze

Turismo in crescita in Sicilia.

Turismo in crescita in Sicilia, dove la crescita lo scorso anno è stata del 300 per cento. Merito anche dei turisti russi che per le loro vacanze non si fermano più solamente a Roma e Venezia ma scelgono sempre più spesso la nostra splendida Isola.

Un trend positivo confermato al Forum Italia-Russia: “Sac guarda con attenzione al mercato russo e alla potenzialità economiche e culturali di un paese che conta ben 144 milioni di abitanti", ha confermato Daniela Baglieri, Presidente Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania, nell’ambito del X Forum Italia-Russia, che si è svolto a Catania, organizzato da Antonio Fallico, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia.

“Forti del successo registrato nel 2017 dal nostro scalo - prosegue la Baglieri - Sac insieme alla compagnia S7 (nostro maggiore player) ha definito di recente una intesa che rafforza la sinergia fra Sicilia e Russia e, soprattutto, guarda avanti. “Davai together project”, ovvero “andiamo avanti insieme”, è il nome dell’iniziativa che prevede convenzioni con gli stakeholders del turismo e del mondo scientifico e accademico per favorire gli scambi e le esperienze commerciali e culturali fra i due Paesi”.

“Il 2017 - ha poi aggiunto Nico Torrisi, AD di Sac - ha visto un transito generale a Catania di 94mila passeggeri da/per la Russia, 65mila dei quali hanno viaggiato bordo dei voli diretti dei tre vettori che operano da Fontanarossa per Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinburg. Fra questi S7 esprime i maggiori numeri: 32mila i passeggeri trasportati dalla prestigiosa compagnia russa che ha debuttato a Catania lo scorso anno con un vero e proprio exploit. A fronte, infatti, degli iniziali 3 voli a settimana, la rotta è stata immediatamente potenziata con 5 collegamenti settimanali. Quello con la Russia è un mercato in prevalenza leisure, ossia turistico, che per la Sicilia Sud-Orientale rappresenta un giacimento straordinario per i numeri che potrà esprimere in termini di presenze. Senza contare il valore aggiunto di una compagnia di linea, con servizi di qualità e collegamenti periodici e non episodici (come i charter) che garantiscono continuità, progettazione e pianificazione a tutto l’universo di imprese e all’indotto generato dal turismo. Al via una parnership fra SAC ed S7 (Davai Together Project) che prevede per agenzie e tour operator una riserva di posti, a bordo degli aeromobili, a tariffa fissa così come per camere doppie con gli alberghi convenzionati”.

Anche Palermo potenzia i suoi collegamenti con la Russia: ai voli Alitalia per Mosca presto si aggiungeranno quelli della low cost di Aeroflot come ha annunciato qualche settimana fa la Gesap che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino.

